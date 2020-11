Commercio, è crisi nera: corre solo l’e-commerce (Di mercoledì 18 novembre 2020) Una crisi che viene da lontano quella del Commercio, peggiorata sensibilmente dalla pandemia, a colpi di restrizioni e DPCM, con novembre e dicembre che rischiano di essere dei mesi “neri” per il Commercio. A lanciare l’allarme è Confesercenti. La seconda ondata ha infatti “chiuso” del tutto oltre 190mila negozi nelle regioni rosse, a cui si aggiungono altre 68 mila attività in Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna cui è stato imposto lo stop di domenica e almeno altri 50mila negozi nelle gallerie commerciali per cui il divieto di apertura, invece, si estende a tutto il weekend. Una chiusura di massa che di fatto rende impossibile ai negozi partecipare ai vari Black Friday e Black Weekend, con grande vantaggio dell’online: a causa delle restrizioni nei canali di vendita fisici, in occasione della promozione circa 700 milioni ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 18 novembre 2020) Unache viene da lontano quella del, peggiorata sensibilmente dalla pandemia, a colpi di restrizioni e DPCM, con novembre e dicembre che rischiano di essere dei mesi “neri” per il. A lanciare l’allarme è Confesercenti. La seconda ondata ha infatti “chiuso” del tutto oltre 190mila negozi nelle regioni rosse, a cui si aggiungono altre 68 mila attività in Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna cui è stato imposto lo stop di domenica e almeno altri 50mila negozi nelle gallerie commerciali per cui il divieto di apertura, invece, si estende a tutto il weekend. Una chiusura di massa che di fatto rende impossibile ai negozi partecipare ai vari Black Friday e Black Weekend, con grande vantaggio dell’online: a causa delle restrizioni nei canali di vendita fisici, in occasione della promozione circa 700 milioni ...

