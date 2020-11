Calciomercato Juventus | Paratici brucia Zidane | sorpasso a gennaio

Leggi su tuttojuve24

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Le notizie relative aldellanon trovano riposo neanche in un periodo in cui il calcio giocato la fa da padrone. Ed in un certo senso le due sfere si intersecano, con parecchie squadre in giro per l’Europa pronte a mostrare alle big i propri talenti migliori. Tra i possibili loro acquirenti figura ovviamente Fabio, ds della Vecchia Signora e sempre più protagonista del mercato internazionale. Insieme a lui, anche il Real Madrid in cui il tecnicoha da sempre maggiore voce in capitolo per quanto riguarda i colpi in entrata. Tra questi, rientra un possibile affare da concludere a, in cuipotrebbe aver piazzato ildecisivo nei confronti dei blancos. LEGGI ANCHE:, Pirlo non ...