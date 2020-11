Calciomercato Inter, scambi Milik-Vecino e Paredes-Eriksen (Di mercoledì 18 novembre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, Interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 18 novembre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi,viste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'...

Toro_News : ?? | CALCIOMERCATO #Izzo-#Vecino uno scambio che converrebbe a #Torino e #Inter, ecco perché - sportal_it : Inter, Eriksen via a queste condizioni - passione_inter : Mercato - Milik, non solo Vecino in ballo: l'Inter ha due strategie per convincere De Laurentiis -… - Gazzetta_it : Ecco #Paredes, l'uomo verticale che manca alla mediana di #Conte. Anche se il carattere... #Inter #calciomercato - sportli26181512 : Inter, obiettivi Milik e Paredes. A corto di liquidità, il mercato si fa... scambiando: Inter, obiettivi Milik e Pa… -