Azzolina: "Aumento dei contagi? La scuola non ha inciso"

Lucia Azzolina ne è sempre stata sicura: "La scuola non ha avuto un'incidenza decisiva per l'innalzamento dei contagi, non avevo dubbi". La ministra dell'Istruzione ora può contare sui dati per avvalorare la tesi che porta avanti da settimane. E che l'hanno portata a combattere una battaglia personale quando il governo doveva scegliere se lasciare o meno aperte le scuole d'Italia. Ora l'obiettivo è la riapertura, seppur graduale: "In estate si è lavorato tanto e gli adulti sono stati bravi a far rispettare le regole. Sarò davvero soddisfatta quando tutti gli studenti saranno tornati in classe. Ci sarà un ritorno graduale, guarderemo la curva e poi decideremo", ha ribadito Azzolina 'Non stop News' su ...

