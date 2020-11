All Together Now 18 novembre 2020: Domenico Iervolino canta Crazy (video e gallery) (Di mercoledì 18 novembre 2020) Nella terza puntata della terza edizione di All Together Now di stasera, 18 novembre 2020, in onda su Canale5, abbiamo potuto vedere anche Domenico Iervolino, 23 anni, di Ottaviano, un simpatico studente di ingegneria che ha cantato il brano Crazy di Gnarls Barkley. A condurre, come sempre, Michelle Hunziker. La sua esibizione è stata valutata dai quattro giurati d’eccezione di questa edizione – J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga e Anna Tatangelo – e dal Muro Umano, composto da 100 personaggi tra cantanti, esperti del mondo della musica e volti noti dello spettacolo, che quest’anno comprende anche una giuria popolare composta da dieci volti selezionati tra le candidature arrivate via social. Da parte del Muro sono arrivati 84 punti, che coi voti della ... Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 18 novembre 2020) Nella terza puntata della terza edizione di AllNow di stasera, 18, in onda su Canale5, abbiamo potuto vedere anche, 23 anni, di Ottaviano, un simpatico studente di ingegneria che hato il branodi Gnarls Barkley. A condurre, come sempre, Michelle Hunziker. La sua esibizione è stata valutata dai quattro giurati d’eccezione di questa edizione – J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga e Anna Tatangelo – e dal Muro Umano, composto da 100 personaggi tranti, esperti del mondo della musica e volti noti dello spettacolo, che quest’anno comprende anche una giuria popolare composta da dieci volti selezionati tra le candidature arrivate via social. Da parte del Muro sono arrivati 84 punti, che coi voti della ...

