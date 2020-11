Acquisizioni - Leasys compra Drivalia in Spagna

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Come ci aveva raccontato il ceo di FCA Bank e presidente diGiacomo Carelli, la captive di casa FCA vuole crescere all'estero anche tramite, che servono per creare un ecosistema di prodotti e servizi per una mobilità sostenibile sulla falsariga dell'Italia e, con il recente acquisto di Aixia, anche in Francia. Ora tocca anche alla, grazie all'acquisizione della società di mobilità e noleggio a breve termineCar Rental. Da 20 anni sul mercato. Prima come FCA Dealer Services Spain e, dal 2017, comeSpain, la captive del gruppo FCA è attiva nel paese iberico da circa 20 anni. "Il raggiungimento di questo accordo rafforza ancora di più il nostro ruolo di leader della mobilità ine in Europa", ha ricordato Carelli. Che precisa: ...