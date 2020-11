Stroncato da un malore in sella alla sua bici: muore uomo di 56 anni (Di martedì 17 novembre 2020) Un uomo è morto nella mattinata di domenica a Torvaianica, frazione di Pomezia (Roma) dopo essere stato colto da un malore mentre si trovava in bici. Tragedia nella mattinata di domenica a Torvaianica, frazione di Pomezia, in provincia di Roma, dove un uomo ha è deceduto mentre si trovava in sella alla sua bici. Stando … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 17 novembre 2020) Unè morto nella mattinata di domenica a Torvaianica, frazione di Pomezia (Roma) dopo essere stato colto da unmentre si trovava in. Tragedia nella mattinata di domenica a Torvaianica, frazione di Pomezia, in provincia di Roma, dove unha è deceduto mentre si trovava insua. Stando … L'articolo proviene da YesLife.it.

RitaC70 : Muore in casa a 40 anni stroncato da un malore - L'Aquila - Il Centro - messveneto : Stroncato da un malore mentre lavora, muore a 36 anni - ilSaronno : Lomazzo: pensionato stroncato da un malore a pochi metri da casa - zazoomblog : “Non è vero”. Morto il ‘Re delle notti dell’Adriatico’ stroncato in casa da un malore a 50 anni - #vero”. #Morto… - Dangone_ : Nel mio paese qualche giorno fa un ragazzo ha perso la vita mentre era fuori a correre, come spesso faccio io, sull… -

Ultime Notizie dalla rete : Stroncato malore Malore improvviso sul lavoro, ex calciatore stroncato a soli 36 anni Il Gazzettino Si trasferisce in riviera dopo il sisma del 2016 Trovata morta in casa anziana di Norcia

E’ morta nel sonno Emilia Moretti, 90 anni di Norcia, trasferitasi in un alloggio sul lungomare Europa di San Benedetto, dopo che il terremoto del 2016 aveva reso inagibile il suo appartamento. Viveva ...

La moglie muore di Covid, lui d’infarto dopo 48 ore

Un grande amore quello di Fosca e Franco, 84 e 90 anni. Lei è stata portata via dal virus, lui non ha retto alla scomparsa ...

E’ morta nel sonno Emilia Moretti, 90 anni di Norcia, trasferitasi in un alloggio sul lungomare Europa di San Benedetto, dopo che il terremoto del 2016 aveva reso inagibile il suo appartamento. Viveva ...Un grande amore quello di Fosca e Franco, 84 e 90 anni. Lei è stata portata via dal virus, lui non ha retto alla scomparsa ...