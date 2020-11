Snowboard parallelo, Nazionale in ritiro a Cervinia: torna Fischnaller (Di martedì 17 novembre 2020) La Nazionale di Snowboard parallelo prosegue la preparazione in vista dell’esordio con la Coppa del Mondo 2020/2021, in programma a Cortina d’Ampezzo sabato 12 dicembre con un gigante. Gli azzurri Aaron March, Roland Fischnaller, Daniele Bagozza, Mirko Felicetti, Edwin Coratti e Nadya Ochner stanno svolgendo un raduno a Cervinia, dove rimarranno da lunedì 16 a giovedì 19 novembre, assieme all’allenatore responsabile Rudy Galli e al direttore sportivo Cesare Pisoni. Sempre a Cervinia ci sarà anche il quartetto del gruppo giovani composto da Marc Hofer, Gabriel Messner, Jasmin Coratti e Lucia Dalmasso, guidati dai tecnici Maurizio Rudatis e Gert Aussendorfer. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 17 novembre 2020) Ladiprosegue la preparazione in vista dell’esordio con la Coppa del Mondo 2020/2021, in programma a Cortina d’Ampezzo sabato 12 dicembre con un gigante. Gli azzurri Aaron March, Roland, Daniele Bagozza, Mirko Felicetti, Edwin Coratti e Nadya Ochner stanno svolgendo un raduno a, dove rimarranno da lunedì 16 a giovedì 19 novembre, assieme all’allenatore responsabile Rudy Galli e al direttore sportivo Cesare Pisoni. Sempre aci sarà anche il quartetto del gruppo giovani composto da Marc Hofer, Gabriel Messner, Jasmin Coratti e Lucia Dalmasso, guidati dai tecnici Maurizio Rudatis e Gert Aussendorfer. SportFace.

sportface2016 : #snowboard, azzurri di parallelo in ritiro a #Cervinia - neveitaliasport : RT @neveitalia: Quattro giorni a Cervinia anche per gli specialisti dello snowboard parallelo: guida 'capitan Fisch' #snowboarding #16Novem… - neveitalia : Quattro giorni a Cervinia anche per gli specialisti dello snowboard parallelo: guida 'capitan Fisch' #snowboarding… - SportPassionNet : La #Nazionale di Snowboard #Parallelo a Cervinia fino a venerdì 13 novembre - neveitaliasport : RT @neveitalia: Cervinia sempre più casa azzurra: specialisti dello snowboard parallelo sul ghiacciaio per tre giorni #snowboarding #11Nove… -

Ultime Notizie dalla rete : Snowboard parallelo Quattro giorni a Cervinia anche per gli specialisti dello snowboard parallelo: guida 'capitan Fisch' NEVEITALIA.IT Snowboard parallelo, Nazionale in ritiro a Cervinia: torna Fischnaller

La Nazionale di snowboard parallelo prosegue la preparazione in vista dell’esordio con la Coppa del Mondo 2020/2021, in programma a Cortina d’Ampezzo sabato 12 dicembre con un gigante. Gli azzurri Aar ...

Un mese alla partenza della Cdm di parallelo con il PGS di Carezza

Il tempo scorre inarrestabile anche in quest’anno particolare: tra trenta giorni esatti, giovedì 17 dicembre i migliori snowboarder al mondo si daranno appuntamento sulla pista Pra di Tori a Carezza e ...

La Nazionale di snowboard parallelo prosegue la preparazione in vista dell’esordio con la Coppa del Mondo 2020/2021, in programma a Cortina d’Ampezzo sabato 12 dicembre con un gigante. Gli azzurri Aar ...Il tempo scorre inarrestabile anche in quest’anno particolare: tra trenta giorni esatti, giovedì 17 dicembre i migliori snowboarder al mondo si daranno appuntamento sulla pista Pra di Tori a Carezza e ...