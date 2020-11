Roma, Friedkin si affida a un manager per il nuovo ds (Di martedì 17 novembre 2020) Chi è Charles Gould? – In casa Roma è ancora caccia al nuovo direttore sportivo, e Dan Friedkin si è affidato alla consulenza di una nuova figura per scegliere il nuovo direttore sportivo che si occuperà dell’area tecnica della società giallorossa: Charles Gould. Chi è Charles Gould? Il Curriculum del manager scelto da Friedkin Gould … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 17 novembre 2020) Chi è Charles Gould? – In casaè ancora caccia aldirettore sportivo, e Dansi èto alla consulenza di una nuova figura per scegliere ildirettore sportivo che si occuperà dell’area tecnica della società giallorossa: Charles Gould. Chi è Charles Gould? Il Curriculum delscelto daGould … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Pasqual27977769 : RT @AliprandiJacopo: 'In tante squadre c'erano a.d. e diesse che erano riusciti a convincere i proprietari di essere indispensabili e insos… - CalcioFinanza : #Friedkin si affida a un manager per trovare il nuovo ds della #Roma - romaforever_it : Roma, ecco Gould, il selezionatore: da lui dipende il futuro giallorosso - CorSport : #Roma, ecco chi è il consulente dei #Friedkin per la scelta del nuovo ds - sportli26181512 : #Governance #Notizie Roma, Friedkin si affida a un manager per scegliere il nuovo ds: Chi è Charles Gould? – In cas… -