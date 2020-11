Mazzola | «L’Inter non mi è piaciuta molto | ecco chi prenderei a gennaio» – ESCLUSIVA

Leggi su calcionews24

(Di martedì 17 novembre 2020) Sandro, ex bandiera dell’Inter, è intervenuto ina Calcionews24.com per analizzare il momento della squadra allenata da Conte I tifosi dell’Inter si aspettavano un altro inizio di stagione da parte della squadra allenata da Antonio Conte. Come del resto un grande ex e bandiera dei nerazzurri come Sandro. L’Inter rischia una precoce eliminazione dalla Champions League e anche in campionato le cose non stanno andando per il verso giusto., intervenuto ina Calcionews24.com, analizza il momento difficile di Lukaku e compagni: «L’Inter finora non mi è, però ci sono stati tanti cambiamenti e non era scontato che tutto andasse subito per il verso giusto. Conte mi ...