GF Vip | la confessione imbarazzante di Giacomo Urtis

Leggi su viagginews

(Di martedì 17 novembre 2020)dopo poche ore dal suo ingresso nella Casa del GF Vip si è già messo in imbarazzo con i coinquilini. Ieri sera ha fatto il suo ingresso nella Casa del “Grande Fratello Vip” il chirurgo estetico. Quest’ultimo ha reso chiaro sin da subito che non sarà un concorrente come gli altri, …