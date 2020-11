Commercio estero | export +2 | 7% a settembre

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 17 novembre 2020) A2020 l’Istat stima una crescita congiunturale per le esportazioni del 2,7% e una lieve flessione per le importazioni dello 0,6%. L’aumento su base mensile dell’è dovuto al marcato incremento delle vendite verso i mercati extra Ue, mentre quelle verso l’area Ue sono in lieve calo. Nel terzo trimestre 2020, rispetto al precedente, l’segna un aumento del 30,4%, cui contribuiscono per due terzi i forti incrementi delle vendite di beni strumentali e beni intermedi verso i mercati Ue ed extra Ue. sat/mrv/red su Il Corriere della Città.