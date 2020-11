“Bianco, rosso e Verdone”: il colore delle risate (Di martedì 17 novembre 2020) Carlo Verdone è un amico. Amico di tutti. Lo descrivono grandioso, ma ha qualcosa di più che il mondo del cinema non insegna; sa carpire ed apprendere dalla strada. Sa osservare la psicologia delle persone, la forza dell’innocenza di certa gente, che, senza decidere di somigliare a qualcuno, rimane se stessa. “Bianco, rosso e Verdone” è la bandiera di comicità dell’Italia. Un film di vizi e virtù, non di maschere, degli italiani anni ’80. Dove proprio i vizi, diventano vezzi. La canottiera rivoltata altezza sterno, di Pasquale Amitrano. Un fenomeno di emigrato saldamente italiano, con in camera il post Franco Causio, giocatore della Juve. Il collirio e le medicine per la nonna, Elena Fabrizi, tra uno stendigli e riallungagli le gambe. E la mano di Mario Brega, che “po esse fero e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 17 novembre 2020) Carlo Verdone è un amico. Amico di tutti. Lo descrivono grandioso, ma ha qualcosa di più che il mondo del cinema non insegna; sa carpire ed apprendere dalla strada. Sa osservare la psicologiapersone, la forza dell’innocenza di certa gente, che, senza decidere di somigliare a qualcuno, rimane se stessa. “Bianco,e Verdone” è la bandiera di comicità dell’Italia. Un film di vizi e virtù, non di maschere, degli italiani anni ’80. Dove proprio i vizi, diventano vezzi. La canottiera rivoltata altezza sterno, di Pasquale Amitrano. Un fenomeno di emigrato saldamente italiano, con in camera il post Franco Causio, giocatore della Juve. Il collirio e le medicine per la nonna, Elena Fabrizi, tra uno stendigli e riallungagli le gambe. E la mano di Mario Brega, che “po esse fero e ...

