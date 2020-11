Bambina di due anni ingerisce detergente per il bagno e muore: il caso che fa discutere. La madre: “Non comprate prodotti così” (Di martedì 17 novembre 2020) Se avete bimbi piccoli, prima di acquistare prodotti di pulizia per il wc, pensateci venti volte. Questo l’urlo disperato della signora inglese Lucy Cook dopo che sua figlia, la piccola Arietta-Grace, è morta in seguito all’ingestione di un prodotto della Toilet Duck. Il caso è finito sotto la lente d’ingrandimento degli inquirenti e diverse testimonianze di medici hanno lasciato intendere che l’ingestione potrebbe davvero essere stata la causa di morte. Dalla ricostruzione dell’accaduto, su cui è intervenuta perfino la BBC, si evince che la povera Bambina si sarebbe avventurata nel bagno di casa e dopo essersi avvicinata al water avrebbe messo in bocca una capsula contenente il detersivo in gel a lento rilascio. Il fatto è accaduto il 28 giugno 2019. Nel primo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 17 novembre 2020) Se avete bimbi piccoli, prima di acquistaredi pulizia per il wc, pensateci venti volte. Questo l’urlo disperato della signora inglese Lucy Cook dopo che sua figlia, la piccola Arietta-Grace, è morta in seguito all’ingestione di un prodotto della Toilet Duck. Ilè finito sotto la lente d’ingrandimento degli inquirenti e diverse testimonianze di medici hanno lasciato intendere che l’ingestione potrebbe davvero essere stata la causa di morte. Dalla ricostruzione dell’accaduto, su cui è intervenuta perfino la BBC, si evince che la poverasi sarebbe avventurata neldi casa e dopo essersi avvicinata al water avrebbe messo in bocca una capsula contenente il detersivo in gel a lento rilascio. Il fatto è accaduto il 28 giugno 2019. Nel primo ...

clikservernet : Bambina di due anni ingerisce detergente per il bagno e muore: il caso che fa discutere. La madre: “Non comprate pr… - Noovyis : (Bambina di due anni ingerisce detergente per il bagno e muore: il caso che fa discutere. La madre: “Non comprate p… - giuggiuu : E dietro a quei due occhi da bambina, c’è il diavolo in persona - closetolodovica : Io sono schifata dalla contessa cioè vai in nomination e ti scazzi pure comportandoti come una bambina di due anni,… - mic_fusco : In Isa Stoppi qualcosa di Sharbat, bambina afghana immortalata da Steve McCurry, il cui sguardo divenne simbolo. “D… -