All'ospedale del Mare di Ponticelli anche le barelle sono in doppia fila (Di martedì 17 novembre 2020) Una situazione ingestibile quella che i sanitari dell'Unità complessa dell'Ospedale del Mare di Ponticelli hanno descritto con una lettera inviata ieri mattina ai vertici della Asl Napoli 1 e ai direttori generale, sanitario e amministrativo dell'Azienda e che racconta Repubblica Napoli. Dove ci sono postazioni per 15 malati se ne concentrano 50 ogni giorno. Con «Totale promiscuità tra pazienti Covid e non Covid». Ma non solo: mancano i ventilatori, i monitor. 22 dipendenti del comparto e 7 dirigenti medici sono stati contagiati. 15 dottori della Medicina d'urgenza, guidata dal primario Vittorio Helzel chiudono la lettera con l'eloquente frase: Decliniamo ogni responsabilità derivante da tale situazione».

