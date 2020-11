A 7 anni da quella maledetta alluvione che devastò Olbia e la Gallura

zerocalcare : Al centesimo che me scrive commosso che è una cosa sensibilissima e che regala A Babbo Morto alla nipotina di 6 ann… - amendolaenzo : 5 anni dalla strage del #Bataclan. Il pensiero va alle vittime innocenti di quella notte di terrore tra cui la nost… - LauraGaravini : Cinque anni fa perdeva la vita Valeria #Solesin,simbolo dell'Italia e dell'Europa più bella.Quella dei giovani che… - Roberto14989008 : RT @albertoponturo: @lucabattanta Quella penale arranca. Su quella civile meglio stendere un velo pietoso. Tempi letteralmente biblici. Ho… - keira25672373 : Che ne pensate del discorso di Stefania e Giacomo su questi approcci social vs di presenza? Io ho 22 anni e la pen… -

Ultime Notizie dalla rete : anni quella

Genova24.it

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati invece 93.285 casi di positività, 2.219 in più rispetto a ieri, su un totale di 22.381 tamponi eseguiti nelle ultime 24 o ...Negli anni Sessanta la Rai realizzò un’iniziativa di Dad: Didattica a Distanza. Il maestro Alberto Manzi, con la trasmissione Non è mai troppo tardi, insegnò a leggere e scrivere agli adulti che non a ...