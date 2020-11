Tokyo 2020, Bach: “Cio si impegnerà per far vaccinare più partecipanti possibili” (Di lunedì 16 novembre 2020) “Al fine di proteggere il popolo giapponese e per una forma di rispetto, il CIO farà un grande sforzo in modo che il maggior numero possibile di partecipanti alle Olimpiadi e di spettatori arriveranno qui vaccinati se per allora un vaccino sarà disponibile“. Lo ha dichiarato Thomas Bach, presidente del Comitato Olimpico Internazionale, al termine dell’incontro con il nuovo primo ministro del Giappone Yoshihide Suga, avvenuto nella mattinata di lunedì. Si tratta del primo incontro tra Suga e Bach, con quest’ultimo che ha raggiunto il Giappone per la prima volta dopo l’annuncio del rinvio al 2021. Leggi su sportface (Di lunedì 16 novembre 2020) “Al fine di proteggere il popolo giapponese e per una forma di rispetto, il CIO farà un grande sforzo in modo che il maggior numero possibile dialle Olimpiadi e di spettatori arriveranno qui vaccinati se per allora un vaccino sarà disponibile“. Lo ha dichiarato Thomas, presidente del Comitato Olimpico Internazionale, al termine dell’incontro con il nuovo primo ministro del Giappone Yoshihide Suga, avvenuto nella mattinata di lunedì. Si tratta del primo incontro tra Suga e, con quest’ultimo che ha raggiunto il Giappone per la prima volta dopo l’annuncio del rinvio al 2021.

