Stromboli in grande attività | esplode il cratere | le conseguenze

Leggi su meteogiornale

(Di lunedì 16 novembre 2020) Torna a far paura lo, costantemente monitorato dall’INGV e dall’Osservatorio Etneo di Catania. Poco prima delle 10:30 del 16 novembre gli strumenti hanno registrato una repentina variazione dei parametri, in particolare il segnale sismico. Immagine di repertorioIl fenomeno si è caratterizzato per una sequenza di eventi esplosivi e di frana della durata di circa 4 minuti. Non sono invece state osservate variazioni salienti in merito all’ampiezza del tremore vulcanico, secondo quanto comunicato dall’INGV. Le telecamere di sorveglianza hanno posto in evidenza l’esplosione più marcata dall’area centro-meridionale, sia visivamente che da un punto di vista termico. Cenere e lapilli, emessi con l’esplosione assieme ad una densa nube, sono poi copiosamente ricaduti lungo la Sciara del fuoco. Il ...