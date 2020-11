Sospese attività pastorali, oratori, Cresime e Comunioni fino al 29 novembre (Di lunedì 16 novembre 2020) In una nota del 15 novembre 2020, l’Arcivescovo di Udine Mons. Andrea Bruno Mazzocato ha deciso di sospendere le attività pastorali delle parrocchie, comprese quelle legate alla catechesi, per ogni fascia d’età, e le attività degli oratori. La decisione è dettata da motivi prudenziali, visti l’andamento dell’emergenza sanitaria e l’ingresso del Friuli Venezia Giulia nella “Zona arancione”. “La sospensione della celebrazione di Cresime e Prime Comunioni fino alla permanenza della nostra Regione nella zona arancione, ossia fino al 29 novembre 2020. Auspicando un miglioramento della situazione epidemiologica, si invitano le parrocchie a mantenere in calendario le celebrazioni ... Leggi su udine20 (Di lunedì 16 novembre 2020) In una nota del 152020, l’Arcivescovo di Udine Mons. Andrea Bruno Mazzocato ha deciso di sospendere le attivitàdelle parrocchie, comprese quelle legate alla catechesi, per ogni fascia d’età, e le attività degli. La decisione è dettata da motivi prudenziali, visti l’andamento dell’emergenza sanitaria e l’ingresso del Friuli Venezia Giulia nella “Zona arancione”. “La sospensione della celebrazione die Primealla permanenza della nostra Regione nella zona arancione, ossiaal 292020. Auspicando un miglioramento della situazione epidemiologica, si invitano le parrocchie a mantenere in calendario le celebrazioni ...

chetempochefa : Vorrei riuscire a dare voce a chi, come me, si trova ogni giorno a combattere per la propria vita e non si può perm… - bettadigiulio : RT @Corriere: Covid, controlli a tappeto in 232 Rsa: irregolarità in 37 strutture, 4 sospese - Filo2385Filippo : RT @Corriere: Covid, controlli a tappeto in 232 Rsa: irregolarità in 37 strutture, 4 sospese - Corriere : Covid, controlli a tappeto in 232 Rsa: irregolarità in 37 strutture, 4 sospese - 731valetotto : RT @Corriere: Covid, controlli a tappeto in 232 Rsa: irregolarità in 37 strutture, 4 sospese -

Ultime Notizie dalla rete : Sospese attività Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid Corriere della Sera