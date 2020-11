Sconcerti | “L’Italia gioca bene ma conclude poco | questa è la squadra”

Leggi su sportface

(Di lunedì 16 novembre 2020) “L’Italia hatoe concluso, ha tenuto sempre la palla e il campo“. Esordisce così Mario, che sulle pagine de Il Corriere della Sera ha commentato la prestazione della Nazionale nel match di Uefa Nations League contro la Polonia. “All’Italia non manca un centravanti” prosegue nell’analisi il giornalista, “ma chi davvero sappia servirlo. Pochitori entrano in area, Insigne e Bernardeschi danno il pallone per riaverlo, pensano meno all’attaccante. Fa molte cose Barella … diventato nettamente il più internazionale deitori in campo”. “Nel complessoè l’Italia e questo mi sembra quanto davvero possa dare, non credo ...