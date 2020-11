Scioglimento del contratto di agenzia. Cosa succede quando cessa il rapporto? (Di lunedì 16 novembre 2020) Lo Scioglimento del contratto di agenzia è un momento particolarmente delicato del rapporto di lavoro tra l'agente di commercio e l'impresa. Ciò per ragioni facilmente intuibili; esso, infatti, segna un punto di non ritorno nel loro legame. Con la cessazione del contratto si producono una serie di effetti economici che coinvolgono entrambe le parti e che possono variare da caso a caso. Le regole in materia sono piuttosto articolate. Esse infatti sono previste sia dalla legge ordinaria, cioè dal Codice Civile, sia dai contratti collettivi di categoria, cioè dagli Accordi Economici Collettivi. In linea generale, il contratto di agenzia si po' sciogliere, di regola, in due modi diversi, a seconda che esso sia a tempo determinato ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 16 novembre 2020) Lodeldiè un momento particolarmente delicato deldi lavoro tra l'agente di commercio e l'impresa. Ciò per ragioni facilmente intuibili; esso, infatti, segna un punto di non ritorno nel loro legame. Con lazione delsi producono una serie di effetti economici che coinvolgono entrambe le parti e che possono variare da caso a caso. Le regole in materia sono piuttosto articolate. Esse infatti sono previste sia dalla legge ordinaria, cioè dal Codice Civile, sia dai contratti collettivi di categoria, cioè dagli Accordi Economici Collettivi. In linea generale, ildisi po' sciogliere, di regola, in due modi diversi, a seconda che esso sia a tempo determinato ...

mgsammatrice : RT @rinnovabiliit: ?? #RiscaldamentoGlobale: siamo oltre il punto di non ritorno? Il modello usato nella #ricerca dà molta enfasi ai meccan… - rinnovabiliit : ?? #RiscaldamentoGlobale: siamo oltre il punto di non ritorno? Il modello usato nella #ricerca dà molta enfasi ai m… - immediatonet : ?? Possibile scioglimento per mafia del Comune di #Foggia: in “Decimabis” coinvolti i colletti bianchi. Palmisano: “… - MarcoBr31885353 : @LizzoriFabrizio L'atto di scioglimento delle camere deve essere controfirmato dal presidente del consiglio.. Quind… - RobertoMic5 : L’atteggiamento di Forza Italia sembra iniziare il percorso di riciclaggio allo scioglimento del partito -

Ultime Notizie dalla rete : Scioglimento del Scioglimento del contratto di agenzia. Cosa succede quando cessa il rapporto? Liberoquotidiano.it Squinzano, 11 consiglieri firmano per lo scioglimento: il sindaco Marra a casa. Il Comune era sotto la lente per infiltrazioni mafiose

Prima dal notaio, poi in municipio: 11 consiglieri su 16 hanno firmato per lo scioglimento e il sindaco Gianni Marra va a casa. Colpo di scena questa mattina a Squinzano, il Comune del Salento finito ...

Il PCI non morì di morte naturale

Agrigento,1974. A. Spataro introduce la grande manifestazione popolare del Pci per il divorzio conclusa da Enrico Berlinguer) di Agostino Spataro Francamente non immaginavo che un mio post (...) ...

Prima dal notaio, poi in municipio: 11 consiglieri su 16 hanno firmato per lo scioglimento e il sindaco Gianni Marra va a casa. Colpo di scena questa mattina a Squinzano, il Comune del Salento finito ...Agrigento,1974. A. Spataro introduce la grande manifestazione popolare del Pci per il divorzio conclusa da Enrico Berlinguer) di Agostino Spataro Francamente non immaginavo che un mio post (...) ...