Schianto frontale tra moto e camioncino sulla statale: perde la vita un 50enne (Di lunedì 16 novembre 2020) Un uomo di 50 anni ha perso la vita in un incidente tra una moto ed un camioncino nella mattinata di ieri lungo la strada provinciale 17 a Boca, frazione di Vestenanova (Verona). In un terribile incidente stradale, avvenuto nella tarda mattinata di ieri, un uomo di 50 anni ha perso la vita. L’impatto si … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 16 novembre 2020) Un uomo di 50 anni ha perso lain un incidente tra unaed unnella mattinata di ieri lungo la strada provinciale 17 a Boca, frazione di Vestenanova (Verona). In un terribile incidente stradale, avvenuto nella tarda mattinata di ieri, un uomo di 50 anni ha perso la. L’impatto si … L'articolo proviene da YesLife.it.

Jas07029080 : Patapunfete!!! Lo schianto frontale lo si vede all’orizzonte. Ma non per il popolo, per i dominatori che abusivamen… - CronacheMc : TOLENTINO - Due le vetture coinvolte, una era appena uscita dalla superstrada. L'incidente è avvenuto poco dopo le… - ilSicilia : #Cronaca #incidentestradale Schianto frontale sulla statale 115: un morto e due feriti - PugliaStream : Schianto frontale sulla provinciale: un morto e un ferito grave - infoitinterno : Terribile schianto in strada a Pescia: auto si capovolge, 2 morti e tre feriti nello scontro frontale -

Ultime Notizie dalla rete : Schianto frontale Incidente frontale tra due auto a Cadè: tre persone all'ospedale. VIDEO Reggionline Schianto frontale, attimi di paura

Schianto frontale nelle prime ore di ieri lungo la provinciale che da Ragnola conduce verso Monteprandone. In una doppia curva sono entrate in collisione due autovetture. E’ accaduto alle 9,20. Una do ...

Pauroso frontale sulla via Emilia Feriti due giovani e una donna

Pauroso frontale intorno alle 17.15 di ieri sulla via Emilia a Cadè, all’altezza di via Dei Quercioli. Nello schianto tre persoe sono rimaste ferite: una donna di 49 anni e due giovani, tutti trasport ...

Schianto frontale nelle prime ore di ieri lungo la provinciale che da Ragnola conduce verso Monteprandone. In una doppia curva sono entrate in collisione due autovetture. E’ accaduto alle 9,20. Una do ...Pauroso frontale intorno alle 17.15 di ieri sulla via Emilia a Cadè, all’altezza di via Dei Quercioli. Nello schianto tre persoe sono rimaste ferite: una donna di 49 anni e due giovani, tutti trasport ...