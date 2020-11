Sanità Calabria, Gino Strada: 'Il tandem col commissario Gaudio non esiste' (Di lunedì 16 novembre 2020) commenta Ansa Dopo la nomina di Eugenio Gaudio a commissario per la Sanità in Calabria, Gino Strada prende le distanze dalle voci che lo vorrebbero al suo fianco per gestire l'emergenza coronavirus ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 16 novembre 2020) commenta Ansa Dopo la nomina di Eugenioper la; inprende le distanze dalle voci che lo vorrebbero al suo fianco per gestire l'emergenza coronavirus ...

Manovra, Gualtieri: "Risorse per Sud, sanità e lavoro"

Risorse per la sanità, le imprese, il lavoro e un forte investimento sull'occupazione femminile e sul Sud: così Roberto Gualtieri sintetizza la Manovra, il cui testo finale è stato approvato dal Cdm. ...

Dopo la nomina del Prof. Eugenio Gaudio, la sanità calabrese ad un bivio nella scelta tra presente e futuro

In tanti anni di commissariamento la Calabria, a causa del forte indebitamento delle aziende sanitarie pubbliche, ha dovuto registrare la chiusura di tanti ospedali ed un forte taglio nel ridimensiona ...

