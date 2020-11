Obodo rapito in Nigeria e rinchiuso nel bagagliaio per 4 ore (Di lunedì 16 novembre 2020) L’ex centrocampista dell’ Udinese è stato sequestrato da alcuni uomini armati a Warri, in Nigeria. Episodio simile gli era capitato nel 2012. Secondo le ricostruzioni di Afp, il centrocampista si era fermato a comprare della frutta, ma una volta sceso dall’auto degli uomini l’hanno trascinato in un’altra macchina. Un testimone ha raccontato l’accaduto. L’ex centrocampista è stato rinchiuso per 4 ore in un bagagliaio da sconosciuti: “Mi dicevano che avevano perso soldi per un vecchio gol subito dalla Nigeria. Non mi hanno fatto del male o minacciato – ha raccontato – ma non riesco proprio a capire perché qualcuno voglia farmi rivivere ancora queste cose”. ” Leggi su udine20 (Di lunedì 16 novembre 2020) L’ex centrocampista dell’ Udinese è stato sequestrato da alcuni uomini armati a Warri, in. Episodio simile gli era capitato nel 2012. Secondo le ricostruzioni di Afp, il centrocampista si era fermato a comprare della frutta, ma una volta sceso dall’auto degli uomini l’hanno trascinato in un’altra macchina. Un testimone ha raccontato l’accaduto. L’ex centrocampista è statoper 4 ore in unda sconosciuti: “Mi dicevano che avevano perso soldi per un vecchio gol subito dalla. Non mi hanno fatto del male o minacciato – ha raccontato – ma non riesco proprio a capire perché qualcuno voglia farmi rivivere ancora queste cose”. ”

infoitsport : Rinchiuso in un bagagliaio per quattro ore e poi rilasciato, l’ex calciatore del Lecce Obodo rapito in Nigeria - infoitsport : Obodo, racconto da brividi: 'Sono stato rapito di nuovo, mi hanno chiuso per quattro ore nel bagagliaio di una macc… - infoitsport : Nigeria, rapito l'ex Perugia Obodo - NotiziarioC : Terrore Obodo: l'ex Serie A derubato e rapito in Nigeria - CORNERNEWS24 : #Calcio - Nigeria: rapito Obodo, ex Torino,Lecce e Fiorentina È stato rilasciato dopo quattro ore, è stato chiuso in un bagagliaio -