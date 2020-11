“Non te lo ricordi?”. Elisabetta Gregoraci umilia la ‘vippona’ davanti a tutti. Gelo al GF Vip (Di lunedì 16 novembre 2020) Partiamo dal fatto che Elisabetta Gregoraci, durante l’ultimo live del grande Fratello Vip, andato in onda nella serata dello scorso venerdì, il 13, era sembrata piuttosto impermeabile a ciò che Selvaggia Roma pensasse di lei. Infatti, la ex moglie di Flavio Briatore sembrava aver preso tutto con filosofia e cultura zen. Qualcosa, però, nonostante l’aplomb da madame, alla Gregoraci ha lasciato un fastidioso prurito al naso. Stiamo parlando proprio di ‘quella’ storia di Instagram che alla fine della fiera le è rimasta proprio di traverso. Come facciamo ad esserne certi? Ieri sera, domenica 15, la EliGreg ha lanciato delle enormi frecciatine alla coinquilina Selvaggia Roma, chiamando in causa anche l’avvocato. (Continua dopo le foto) Elisabetta ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 16 novembre 2020) Partiamo dal fatto che, durante l’ultimo live del grande Fratello Vip, andato in onda nella serata dello scorso venerdì, il 13, era sembrata piuttosto impermeabile a ciò che Selvaggia Roma pensasse di lei. Infatti, la ex moglie di Flavio Briatore sembrava aver preso tutto con filosofia e cultura zen. Qualcosa, però, nonostante l’aplomb da madame, allaha lasciato un fastidioso prurito al naso. Stiamo parlando proprio di ‘quella’ storia di Instagram che alla fine della fiera le è rimasta proprio di traverso. Come facciamo ad esserne certi? Ieri sera, domenica 15, la EliGreg ha lanciato delle enormi frecciatine alla coinquilina Selvaggia Roma, chiamando in causa anche l’avvocato. (Continua dopo le foto)...

