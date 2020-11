Mascherano si ritira Roma | due colpi a gennaio

(Di lunedì 16 novembre 2020)- Javier, 36 anni, tornato in Argentina all'Estudiantes per chiudere la sua prestigiosa carriera, ha annunciato il suo ritiro dai campi da gioco . Laprepara dueper ...

DiMarzio : #Mascherano si ritira dal calcio giocato: l'annuncio dell'ex #Barcellona?? - ETGazzetta : El 'Jefecito' #Mascherano si ritira a 36 anni: lanciato da #Bielsa, ha vinto tutto con il #Barcellona - CalcioArg : Si ritira el ‘Jefe’ Mascherano. Ecco le ultime sue parole - marinabeccuti : Argentina, Mascherano si ritira: 'Grazie Estudiantes' - Torinogranatait : Argentina, Mascherano si ritira: 'Grazie Estudiantes' -

Ultime Notizie dalla rete : Mascherano ritira

Ora è ufficiale: Mascherano si ritira dal calcio. Ad annunciarlo è stato lo stesso diretto interessato, il quale ha colto l’occasione per ringraziare l’Estudiantes, il suo attuale club. Tre anni al Li ...L'ex Liverpool e Barcellona ha annunciato l'addio al calcio giocato: Ringrazio l'Estudiantes per avermi fatto terminare la carriera in Argentina.