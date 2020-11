**Manovra: Catalfo, ‘fondo 4 mld per imprese colpite da covid’** (Di lunedì 16 novembre 2020) Roma, 16 nov. (Adnkronos) – La legge di bilancio 2021 prevede un ”fondo da 4 miliardi a favore delle imprese più colpite dell’emergenza”. Lo annuncia il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, al termine del Cdm che ha approvano la manovra, su Facebook. L'articolo **Manovra: Catalfo, ‘fondo 4 mld per imprese colpite da covid’** proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 16 novembre 2020) Roma, 16 nov. (Adnkronos) – La legge di bilancio 2021 prevede un ”fondo da 4 miliardi a favore dellepiùdell’emergenza”. Lo annuncia il ministro del Lavoro, Nunzia, al termine del Cdm che ha approvano la manovra, su Facebook. L'articolo, ‘fondo 4 mld perda covid’** proviene da Ildenaro.it.

stefano_gatto97 : RT @MediasetTgcom24: Manovra, Catalfo: 38 miliardi di aiuti per superare l'emergenza #leggedibilancio - MediasetTgcom24 : Manovra, Catalfo: 38 miliardi di aiuti per superare l'emergenza #leggedibilancio - TV7Benevento : **Manovra: Catalfo, 'fondo 4 mld per imprese colpite da covid'**... - cristinastag : Per noi @Corriere 'entrano nella manovra sgravi del 100% per chi assume una donna come chiesto dalla ministra Nunzi… - MagazineSC : #Manovra '@CatalfoNunzia: 'Con la Legge di Bilancio prevederemo sgravi contributivi al 100% per assunzioni under 35' -

Ultime Notizie dalla rete : **Manovra Catalfo **Manovra: Catalfo, 'fondo 4 mld per imprese colpite da covid'** - Ildenaro.it Il Denaro Legge bilancio: Catalfo, Manovra da oltre 38 miliardi, e' ambiziosa -2-

"Con questa Manovra costruiamo un solido ponte per aiutare il Paese ... dei giovani e delle donne - e tutelando il potere d'acquisto delle famiglie", commenta Catalfo.

Buste paga, pensioni e assegno unico: cosa cambia nel 2021

Nel testo della manovra viene infatti precisato che "i rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito" e "non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale". Il ministro del Lavoro Nunzia ...

"Con questa Manovra costruiamo un solido ponte per aiutare il Paese ... dei giovani e delle donne - e tutelando il potere d'acquisto delle famiglie", commenta Catalfo.Nel testo della manovra viene infatti precisato che "i rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito" e "non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale". Il ministro del Lavoro Nunzia ...