LIVE Medvedev-Zverev 6-3 1-2 | ATP Finals 2020 in DIRETTA | il tedesco resta avanti nel secondo set

Leggi su oasport

(Di lunedì 16 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-15affossa il rovescio. 30-15 Lungo il dritto del russo. 30-0 Dritto vincente del russo. 1-2riesce a conservare il vantaggio. 40-30 Errore di dritto del russo. 30-30 Risposta in rete di. 15-30 Si ferma sul nastro il passante di. 0-30 Lungo il dritto di. 0-15 Doppio fallo di. 1-1 Ace diche tiene a zero il servizio. 40-0 Altro servizio vincente del russo. 30-0 Servizio vincente di. 0-1conquista il primo game delset. 40-15 Rovescio lungolinea di. 40-0 Ancora un ottimo dritto del. 30-0 Dritto vincente di ...