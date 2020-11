Liguria in zona gialla? Toti: "A dicembre con Rt sotto l'1%" (Di lunedì 16 novembre 2020) La Liguria è entrata in zona arancione ma non mancano le polemiche e gli slanci di ottimismo da parte del presidente Giovanni Toti che ha annunciato di voler chiedere al governo di passare in breve ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 16 novembre 2020) Laè entrata inarancione ma non mancano le polemiche e gli slanci di ottimismo da parte del presidente Giovanniche ha annunciato di voler chiedere al governo di passare in breve ...

Ultime Notizie dalla rete : Liguria zona Covid Liguria, Toti: «Chiederò al Governo di tornare in zona arancione» Il Messaggero Liguria in zona gialla? Toti: "A dicembre con Rt sotto l'1%"

Il governatore ligure vuole chiedere al governo di uscire dalla zona arancione. L'obiettivo è abbassare i numeri dei contagi in due settimane per salvare le festività natalizie ...

Brugnato, l'outlet 5 Terre chiude temporaneamente i battenti

Gli abitanti del solo comune di Brugnato, nell'entroterra spezzino, sono davvero troppo pochi per sostenere il villaggio commerciale. Così, l'outlet "5terre" ha deciso di chiudere temporaneamente i ba ...

