Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci “indaga” su Pierpaolo Pretelli e Selvaggia Roma (Di lunedì 16 novembre 2020) Elisabetta Gregoraci, all’interno della casa del Grande Fratello Vip, ha voluto saperne di più riguardo tutto ciò che è accaduto tra Pierpaolo Pretelli e Selvaggia Roma, fuori dalla Casa, dopo quanto avvenuto durante la puntata del GF Vip andata in onda venerdì scorso. La conduttrice calabrese, infatti, ha interpretato il comportamento dell’ex concorrente di Temptation Island come una reazione di una ragazza quasi innamorata. La Gregoraci, quindi, più per curiosità che per altro, ha cercato di vederci chiaro: Io non ho capito ma a lei piaci tu? Io non glielo chiedo… Pierpaolo Pretelli ha ribadito nuovamente di non aver mai avuto una relazione ... Leggi su gossipblog (Di lunedì 16 novembre 2020), all’interno della casa delVip, ha voluto saperne di più riguardo tutto ciò che è accaduto tra, fuori dalla Casa, dopo quanto avvenuto durante la puntata del GF Vip andata in onda venerdì scorso. La conduttrice calabrese, infatti, ha interpretato il comportamento dell’ex concorrente di Temptation Island come una reazione di una ragazza quasi innamorata. La, quindi, più per curiosità che per altro, ha cercato di vederci chiaro: Io non ho capito ma a lei piaci tu? Io non glielo chiedo…ha ribadito nuovamente di non aver mai avuto una relazione ...

GrandeOrienteit : L'uomo del mondo e fratello di tutti eliminato dai franchisti perché socialista, omosessuale e Massone. La figura d… - GrandeFratello : ESCLUSIVO: Gaia Zorzi parteciperebbe mai a Grande Fratello? Commentate con noi la puntata con gli hashtag #GFVIP e… - stanzaselvaggia : Un mondo distopico in cui l’unico cenone di Natale tra non congiunti sarà nella casa del Grande fratello. - IncontriClub : Grande Fratello Vip, un topo nella camera di Patrizia De Blanck? Le rivelazioni di Tommaso Zorzi e Pierpaolo Pretel… - GFacchini72 : A volte non capisco. Ma c'è ancora gente che guarda il Grande fratello!!!! Signorini ma va da via al cul -