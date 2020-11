Google lancia il Pixel 4a in Barely Blue e si prepara al Black Friday | però…

(Di lunedì 16 novembre 2020) Ci spiace aprire così ma è inutile girarci intorno e creare false aspettative:ci snobba nuovamente con il lancio della nuova colorazione del4a, dopo aver deciso di non commercializzare5 e 4a 5G qui in Italia. L'articoloil4a ine sial, però… proviene da TuttoAndroid.

hondanomala : #Locatelli ha ammesso ieri che,da fine ottobre,il #ContactTracing è saltato! Ammettiamo che i #tamponi fossero già… - LeeviaHQ : #WMR del #16Novembre: ??#Instagram aggiunge Reels e Shopping alla sua schermata principale; ??Google offre agli abbo… - bizcommunityit : Covid-19, il Veneto lancia il nuovo test 'Fai da te' - ebblogg : Google lancia i “career certificates”, lauree lampo per le professioni digitali - laborability. Cosa ne pensate?… - CashDroid : Google aggiorna il suo algoritmo e mette al centro la User Experience. Bene -

Ultime Notizie dalla rete : Google lancia

TuttoAndroid.net

Stanco della pubblicità indesiderata Google? Con la nuova funzione "About this Ad" puoi bloccare o segnalare gli annunci che ti infastidiscono. Ecco come.e-Covid Sinfonia, l’app della Regione Campania si aggiorna con nuove funzioni per i tamponi del Covid-19. Il Covid-19 sta continuando a causare tantissimi problemi al Paese, con l’Italia che a questo ...