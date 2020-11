Google e i dati in background: una nuova causa legale vuole vederci chiaro (Di lunedì 16 novembre 2020) Google si trova nuovamente invischiato in una causa legale per via della trasmissione dati in background operata da Android L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di lunedì 16 novembre 2020)si trovamente invischiato in unaper via della trasmissioneinoperata da Android L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Google si trova nuovamente invischiato in una causa legale per via della trasmissione dati in background operata da Android ...

Google Drive: l’archiviazione da giugno 2021 non è gratis

Ecco come. Stop all’archiviazione illimitata da giugno 20121 Come già sanno i possessori di iPhone, per spostare le proprie foto o dati da smartphone ad iCloud, la “nuvola” di Apple, esistono dei ...

