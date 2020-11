GF Vip, Selvaggia Roma attacca Enock: scintille per il loro bacio (Di martedì 17 novembre 2020) C’è maretta nella Casa del Grande Fratello Vip: al centro di incomprensioni Enock Barwuah e Selvaggia Roma. Tra i due ci sarebbero stati una serie di baci quando il ‘Vippone’ era già fidanzato con l’attuale compagna, cosa che ha fatto innervosire la ragazza. Lo scontro avuto poche ore fa si ripercuote nella diretta di questa sera e i due non si risparmiano alcun colpo. Enock, Selvaggia e quei presunti baci del passato Selvaggia Roma lo aveva annunciato e così è stato: il suo ingresso ha veramente portato il fuoco nella Casa del Grande Fratello Vip. Entrata in gioco la scorsa puntata, l’ex volto di Temptation Island si è subito resa protagonista di uno scontro con Enock Barwuah. Il ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 17 novembre 2020) C’è maretta nella Casa del Grande Fratello Vip: al centro di incomprensioniBarwuah e. Tra i due ci sarebbero stati una serie di baci quando il ‘Vippone’ era già fidanzato con l’attuale compagna, cosa che ha fatto innervosire la ragazza. Lo scontro avuto poche ore fa si ripercuote nella diretta di questa sera e i due non si risparmiano alcun colpo.e quei presunti baci del passatolo aveva annunciato e così è stato: il suo ingresso ha veramente portato il fuoco nella Casa del Grande Fratello Vip. Entrata in gioco la scorsa puntata, l’ex volto di Temptation Island si è subito resa protagonista di uno scontro conBarwuah. Il ...

