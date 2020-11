Elisabetta Gregoracci, bomba su Briatore: “Vuole risposarmi” (Di lunedì 16 novembre 2020) Elisabetta Gregoracci ammette che la storia tra lei e l’ex marito non è finita. Nei mesi scorsi il manager le avrebbe chiesto nuovamente la mano. Briatore vorrebbe ricominciare da capo e riunire la famiglia. Cosa avrà risposto la show girl? Elisabetta Gregoracci lancia uno scoop inaspettato che riguarda il suo rapporto con Flavio Briatore. La conduttrice … L'articolo Elisabetta Gregoracci, bomba su Briatore: “Vuole risposarmi” proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 16 novembre 2020)ammette che la storia tra lei e l’ex marito non è finita. Nei mesi scorsi il manager le avrebbe chiesto nuovamente la mano.vorrebbe ricominciare da capo e riunire la famiglia. Cosa avrà risposto la show girl?lancia uno scoop inaspettato che riguarda il suo rapporto con Flavio. La conduttrice … L'articolosu: “Vuole risposarmi” proviene da Leggilo.org.

