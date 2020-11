Disney Channel lavora ad un remake di Una mummia per amico (Di lunedì 16 novembre 2020) Disney Channel sta lavorando ad un remake del popolare film tv Una mummia per amico (Under Wraps). Il sito Deadline riporta che Disney Channel sta sviluppando un “remake comedy contemporaneo” del classico per ragazzi del 1997 che dovrebbe iniziare la produzione questo mese. Il remake seguirà tre ragazzini di 12 anni di nome Amy, Gilbert e Marshall che qualche giorno prima di Halloween risvegliano accidentalmente una mummia trovata nel seminterrato del loro vicino. Il remake sarà interpretato da Christian J. Simon (Future Man), Malachi Barton (Dora e la città perduta), Sophia Hammons (The Social Dilemma) e Phil Wright (Disney Fam ... Leggi su cineblog (Di lunedì 16 novembre 2020)stando ad undel popolare film tv Unaper(Under Wraps). Il sito Deadline riporta chesta sviluppando un “comedy contemporaneo” del classico per ragazzi del 1997 che dovrebbe iniziare la produzione questo mese. Ilseguirà tre ragazzini di 12 anni di nome Amy, Gilbert e Marshall che qualche giorno prima di Halloween risvegliano accidentalmente unatrovata nel seminterrato del loro vicino. Ilsarà interpretato da Christian J. Simon (Future Man), Malachi Barton (Dora e la città perduta), Sophia Hammons (The Social Dilemma) e Phil Wright (Fam ...

Ash71Pietro : Disney Channel lavora ad un remake di Una mummia per amico - unsucchino : @_harrymysun stava su disney channel ora è finita - simp4haz : @_harrymysun @unsucchino disney channel è stata la mia infanzia, il periodo più bello della mia vita ahahah - haikuchartier : @hoanikariv non lo so mi sembrano le canzone di disney channel.. - cmonvknow : possiamo tornare ai tempi di disney channel quando c’era hannah montan, zack e cody al grand hotel e raven? era il… -

Ultime Notizie dalla rete : Disney Channel Disney Channel lavora ad un remake di Una mummia per amico Cineblog.it Disney Channel lavora ad un remake di Una mummia per amico

Una mummia per amico, primo film originale di Disney Channel datato 1997 fruirà di un remake dal regista di Beverly Hills Chihuahua 2.

Il Meraviglioso Mondo di Topolino – il trailer della serie Disney+

Disney+ ha diffuso il trailer di Il Meraviglioso Mondo di Topolino, la serie di cortometraggi animati che debutterà il 18 novembre 2020 ovvero il giorno del ...

Una mummia per amico, primo film originale di Disney Channel datato 1997 fruirà di un remake dal regista di Beverly Hills Chihuahua 2.Disney+ ha diffuso il trailer di Il Meraviglioso Mondo di Topolino, la serie di cortometraggi animati che debutterà il 18 novembre 2020 ovvero il giorno del ...