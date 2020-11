De Guindos (Bce) gela Sassoli sull’ipotesi di cancellazione del debito: “i trattati lo vietano” (Di lunedì 16 novembre 2020) Il sogno è durato 48 ore. Nel primo pomeriggio il risveglio, quando il vicepresidente della Banca centrale europea Luis de Guindos ha diplomaticamente chiuso la porta alla proposta del presidente del parlamento europeo David Sassoli di cancellare i debiti fatti dai governi per combattere la pandemia. L’#Europa cancelli i debiti dei governi dovuti alla #pandemia, non è accettabile che ricadano sui cittadini e sulle generazioni future. Si abbia la capacità di scelte forti, coraggiose. Gli #Eurobond diventino permanenti, si elimini il diritto di veto!https://t.co/91rtn3pYLE — David Sassoli (@DavidSassoli) November 15, 2020 “Da un punto di vista giuridico credo che non ci siano le basi giuridiche per prevedere una cancellazione dei debiti” ha affermato de ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 16 novembre 2020) Il sogno è durato 48 ore. Nel primo pomeriggio il risveglio, quando il vicepresidente della Banca centrale europea Luis deha diplomaticamente chiuso la porta alla proposta del presidente del parlamento europeo Daviddi cancellare i debiti fatti dai governi per combattere la pandemia. L’#Europa cancelli i debiti dei governi dovuti alla #pandemia, non è accettabile che ricadano sui cittadini e sulle generazioni future. Si abbia la capacità di scelte forti, coraggiose. Gli #Eurobond diventino permanenti, si elimini il diritto di veto!https://t.co/91rtn3pYLE — David(@David) November 15, 2020 “Da un punto di vista giuridico credo che non ci siano le basi giuridiche per prevedere unadei debiti” ha affermato de ...

FerdiGiugliano : ++ Luis De Guindos su @SkyTG24 dice che cancellare il debito detenuto dalla BCE sarebbe contrario ai trattati. - MariangelaPira : RT @AlessandraZompa: Su ipotesi di cancellare #debiti accumulati dai governi in risposta all’emergenza #Covid, è intervento a #SkyTG24Econo… - chiarapellegri9 : RT @FerdiGiugliano: ++ Luis De Guindos su @SkyTG24 dice che cancellare il debito detenuto dalla BCE sarebbe contrario ai trattati. - andrea_bignami : RT @AlessandraZompa: Su ipotesi di cancellare #debiti accumulati dai governi in risposta all’emergenza #Covid, è intervento a #SkyTG24Econo… - AlessandraZompa : Su ipotesi di cancellare #debiti accumulati dai governi in risposta all’emergenza #Covid, è intervento a… -