Che Natale ci aspetta? Restrizioni e regole per salvare il 2021 (Di lunedì 16 novembre 2020) Sarà un Natale molto diverso dal solito, il primo nell’era del Coronavirus. Sì, perché la prima ondata di Covid è arrivata agli inizi di quest’anno quando ormai le festività erano soltanto un lontano ricordo. Stavolta invece affronteremo le tanto attese feste di Natale in piena pandemia e tutti ci stiamo facendo la stessa domanda: che Natale ci attenderà? L’ultimo Dpcm, quello in cui il premier Conte ha diviso l’Italia per fasce a seconda della criticità relativa ai contagi e alla loro gestione, scadrà agli inizi di dicembre. E per quella data ci si attende un nuovo decreto che fisserà nuove regole in vista del 25 dicembre e dei giorni seguenti. Si potrà fare shopping per acquistare i regali? Potremo festeggiare in famiglia? E ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 16 novembre 2020) Sarà unmolto diverso dal solito, il primo nell’era del Coronavirus. Sì, perché la prima ondata di Covid è arrivata agli inizi di quest’anno quando ormai le festività erano soltanto un lontano ricordo. Stavolta invece affronteremo le tanto attese feste diin piena pandemia e tutti ci stiamo facendo la stessa domanda: checi attenderà? L’ultimo Dpcm, quello in cui il premier Conte ha diviso l’Italia per fasce a seconda della criticità relativa ai contagi e alla loro gestione, scadrà agli inizi di dicembre. E per quella data ci si attende un nuovo decreto che fisserà nuovein vista del 25 dicembre e dei giorni seguenti. Si potrà fare shopping per acquistare i regali? Potremo festeggiare in famiglia? E ...

