Banche | Castagna | ' intervenire su regole europee crediti | troppo strette'

(Di lunedì 16 novembre 2020) Milano, 16 nov. (Adnkronos) - Il Governo "deve darci indicazioni sulla prosecuzione della manovre" che hanno attutito la crisi del Covid19, tra moratorie e finanziamenti garantiti, ma "è importante che anche a livello europeo ci venga consentito di". A dirlo è Giuseppe, ad di Banco Bpm, durante un evento della finance community week. "Soltanto da gennaio - ha spiegato - lesui finanziamenti e sulla possibilità di considerare deteriorato un credito si restringeranno invece di allargarsi come sarebbe normale in un periodo di crisi. Un'azienda in ritardo di 500 euro, una sciocchezza, viene considerata in default. Bisognasu queste, soprattutto se le difficoltà derivano da fattori esterni", ha concluso. "Bisognerebbe concentrarsi ...