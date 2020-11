“Anche con lui…”. Fabrizio Corona svela gli ‘altarini’ di Elisabetta Gregoraci: il super gossip da Giletti (Di lunedì 16 novembre 2020) Dopo l’intervista rilasciata al Corriere della Sera, in cui ha rivelato particolari scottanti della sua vita e la paura di morire assassinato, Fabrizio Corona è tornato in televisione in occasione dell’uscita del suo nuovo libro, ”Come ho inventato l’Italia”. “Volevo vendicare mio padre – racconta Fabrizio Corona a Massimo Giletti a Non è l’Arena, ricordando il padre Vittorio – ha una storia incredibile, è stato il più grande giornalista italiano. Con il mio lavoro ho scardinato il potere, la politica”. “Era un grande giornalista ed è stato fatto fuori dal sistema. Dalla Rai, nel ’92, per un titolo sui politici e la Cupola; da Mediaset, perché non appoggiò Berlusconi nel ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 16 novembre 2020) Dopo l’intervista rilasciata al Corriere della Sera, in cui ha rivelato particolari scottanti della sua vita e la paura di morire assassinato,è tornato in televisione in occasione dell’uscita del suo nuovo libro, ”Come ho inventato l’Italia”. “Volevo vendicare mio padre – raccontaa Massimoa Non è l’Arena, ricordando il padre Vittorio – ha una storia incredibile, è stato il più grande giornalista italiano. Con il mio lavoro ho scardinato il potere, la politica”. “Era un grande giornalista ed è stato fatto fuori dal sistema. Dalla Rai, nel ’92, per un titolo sui politici e la Cupola; da Mediaset, perché non appoggiò Berlusconi nel ...

