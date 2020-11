Serie C | il Renate vince al 93? e va in testa al girone A | tutti i risultati del pomeriggio

SprintLombardia : Novara - Renate Serie C: De Sena e Galuppini ribaltano gli azzurri e lanciano la fuga dei brianzoli… - sportli26181512 : Vola il Renate, crolla il Bari. Poker Cesena nel derby. Palermo ride, Catania piange: Vola il Renate, crolla il Bar… - MarangellaMax : RT @Gazzetta_it: Vola il #Renate, crolla il #Bari. Poker #Cesena nel derby #SerieC #Palermo ride, #Catania piange - Gazzetta_it : Vola il #Renate, crolla il #Bari. Poker #Cesena nel derby #SerieC #Palermo ride, #Catania piange - LaGoleria : ?? Serie C G 1 ??Jornada 11 Novara (6º) ?? Renate (1º) 1 - 0 D. Buzzegoli 48' 1 - 1 C. De Sena 68' 1 - 2 F. Galuppini 93' ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Renate

Gol e spettacolo al Piola, dove il Renate supera per 2-1 in rimonta il Novara e conserva la testa solitaria della classifica. Non basta ai piemontesi il terzo gol in campionato di Buzzegoli per interr ...La partita Novara - Renate del 15 Novembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie C, gruppo A ...