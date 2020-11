Il Liverpool potrà chiedere un aiuto economico alla Fifa per l’infortunio di Joe Gomez

Leggi su sportface

(Di domenica 15 novembre 2020) Buone notizie per il. Dopo aver perso Joea causa dell’infortunio che il difensore si è procurato in Nazionale e che lo terrà ai box per quasi tutta la stagione, i Reds potranno almeno godere di unda parte della. Infatti, tutti i giocatori sono assicurati per gli impegni con le nazionali perciò le squadre possonofino a un massimo di circa 600 mila euro al mese, fino a che il giocatore non tornerà ad essere disponibile per gli allenamenti. La tabella dellasi applica però soltanto a partire dal secondo mese di infortunio.