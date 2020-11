CounterSpy | 27 numeri della famigerata rivista che smascherò la CIA

Leggi su databaseitalia

(Di lunedì 16 novembre 2020) La leggendariamerita un’introduzione molto più lunga – e spero di poterla pubblicare presto – ma per ora la versione breve: dal 1973 al 1984,ha pubblicato informazioni dettagliate e schiaccianti sulle attività segrete degli Stati Uniti (e, in misura minore, quelli di altri paesi, inclusi Israele, Australia e Sud Africa). Era famoso per nominare i capi delle stazioniCIA. La CIA lo detestava e, si dice, riuscì a indebolirlo. (Nel 1978 alcune delle persone coinvolte inhanno creato unasimile, CovertAction Information Bulletin , che poi è diventata CovertAction Quarterly ed è stato pubblicato fino al 2005. Sta per tornare in auge; CovertAction Magazine viene lanciato quest’anno). La CIA ha raccolto a lungo copie di pubblicazioni ...