Coronavirus: Salvini, 'spero Conte ci risparmi Dpcm di Natale' (Di domenica 15 novembre 2020) Roma, 15 nov. (Adnkronos) - "spero che almeno a Natale non ci sia un nuovo Dpcm, ora che Conte ci dice che il Natale in tanti non viene bene". Così Matteo Salvini, ospite di Non è l'Arena su La7. "Natale lo trascorro sempre coi figli - risponde poi alle domande - e mi piacerebbe quest'anno trascorrerlo anche con i genitori che non vedo da due mesi, come tanti italiani, per motivi di cautela e prudenza, ma spero per Natale di poterli vedere". Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 15 novembre 2020) Roma, 15 nov. (Adnkronos) - "che almeno anon ci sia un nuovo, ora checi dice che ilin tanti non viene bene". Così Matteo, ospite di Non è l'Arena su La7. "lo trascorro sempre coi figli - risponde poi alle domande - e mi piacerebbe quest'anno trascorrerlo anche con i genitori che non vedo da due mesi, come tanti italiani, per motivi di cautela e prudenza, maperdi poterli vedere".

