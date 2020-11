Prepensionamento 2020 | chi può chiederlo | come funziona | domanda | tempi

Leggi su leggioggi

(Di venerdì 13 novembre 2020) Il sistema previdenziale italiano è in continua evoluzione. L’ultimo importante intervento legislativo si è avuto con il cosiddetto “Decretone” (D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni in L. n. 26/2019). Tale provvedimento, oltre a introdurre il meccanismo Quota 100, è intervenuto anche sulnoto, gli italiani dalpossono andare in pensione di vecchiaia a 67 anni. Oltre all’età anagrafica è necessario che l’interessato abbia maturato anche una contribuzione minima di 20 anni. Combinando questi due requisiti, il lavoratore può decidere di salutare i colleghi e andare in pensione. Si tratta della modalità ordinaria di pensionamento. Infatti, il sistema previdenziale – nel corso degli anni – ha ampliato lo spettro ...