Zampa “No segregazione per gli anziani, ma responsabilità” (Di martedì 3 novembre 2020) MILANO (ITALPRESS) – “Non credo nelle segregazioni, ma le persone over 60 vanno responsabilizzate e rese consapevoli. Confido che nelle prossime ore arrivi il nuovo Dpcm, che sarà molto sartoriale e tagliato su zone. E’ uno sforzo grandissimo che stiamo mettendo in campo, tentando di non paralizzare il Paese, la produzione e l’economia. Non si andrà ad un lockdown rigido, ma a un lockdown light simile a quello tedesco”. Lo ha detto Sandra Zampa, sottosegretaria alla Salute, intervenendo alla trasmissione Radio anch’io, su Rai Radio1. (ITALPRESS). Zampa “No segregazione per gli anziani, ma responsabilità” su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 3 novembre 2020) MILANO (ITALPRESS) – “Non credo nelle segregazioni, ma le persone over 60 vanno responsabilizzate e rese consapevoli. Confido che nelle prossime ore arrivi il nuovo Dpcm, che sarà molto sartoriale e tagliato su zone. E’ uno sforzo grandissimo che stiamo mettendo in campo, tentando di non paralizzare il Paese, la produzione e l’economia. Non si andrà ad un lockdown rigido, ma a un lockdown light simile a quello tedesco”. Lo ha detto Sandra, sottosegretaria alla Salute, intervenendo alla trasmissione Radio anch’io, su Rai Radio1. (ITALPRESS).“Noper gli, ma responsabilità” su Il Corriere della Città.

princigallomich : Zampa “No segregazione per gli anziani, ma responsabilità” - CorriereCitta : Zampa “No segregazione per gli anziani, ma responsabilità” - nestquotidiano : Zampa “No segregazione per gli anziani, ma responsabilità” - Italpress : Zampa “No segregazione per gli anziani, ma responsabilità” - ottopagine : Covid, Zampa 'No segregazione per gli anziani' -

Ultime Notizie dalla rete : Zampa “No Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid-19 Corriere della Sera