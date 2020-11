William positivo al Covid, la conferma di Kensington Palace: «Kate Middleton e figli non l’hanno avuto» (Di martedì 3 novembre 2020) Kensington Palace ha confermato: il principe William è risultato positivo al Covid lo scorso aprile e ha deciso di tenerlo segreto per non allarmare la nazione. Kate Middleton e i tre figli – George, Charlotte e Louis – non sono stati contagiati. La scorsa primavera i Cambridge erano tutti in isolamento ad Amner Hall, la casa di campagna nel Norfolk. Secondo gli esperti di affari reali, il principe non ha voluto diffondere la notizia perché in quel momento era risultato positivo anche papà Carlo, primo in linea di successione al trono. Leggi su vanityfair (Di martedì 3 novembre 2020) Kensington Palace ha confermato: il principe William è risultato positivo al Covid lo scorso aprile e ha deciso di tenerlo segreto per non allarmare la nazione. Kate Middleton e i tre figli – George, Charlotte e Louis – non sono stati contagiati. La scorsa primavera i Cambridge erano tutti in isolamento ad Amner Hall, la casa di campagna nel Norfolk. Secondo gli esperti di affari reali, il principe non ha voluto diffondere la notizia perché in quel momento era risultato positivo anche papà Carlo, primo in linea di successione al trono.

