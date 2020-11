LIVE Palermo | la conferenza stampa di mister Boscaglia | segui la diretta su Mediagol it

Leggi su mediagol

(Di martedì 3 novembre 2020) Poco più di ventiquattro ore e sarà Catanzaro-.Nella giornata di domani, mercoledì 3 novembre, i rosanero affronteranno fra le mura dello Stadio "Nicola Ceravolo" la squadra di Antonio Calabro. La sfida, valida per la settima giornata del campionato di Serie C (Girone C), costituisce il ritorno in campo della compagine siciliana dopo il periodo tutt'altro che semplice vissuto a causa delle diciannove positività al Covid-19 riscontrate tra i tesserati.Il tecnico del, dunque, interverrà inalla vigilia del match in programma alle ore 17.30. Guarito dopo aver contratto il Coronavirus, l'allenatore originario di Gela non sarà presente in panchina: Roberto, infatti, è stato squalificato dal giudice sportivo per una ...