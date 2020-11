‘Uomini e Donne’, Beatrice Valli replica a chi la accusa di ostentare benessere e svela quando sposerà Marco Fantini (Di lunedì 2 novembre 2020) Novità in arrivo nella vita di Beatrice Valli e Marco Fantini. I due ex protagonisti di Uomini e Donne, insieme da più di 6 anni, hanno costruito una famiglia bellissima e presto vorrebbero convolare a nozze, anche se con l’emergenza sanitaria tuttora in corso non è facile stabile una data. Marco aveva fatto la proposta di matrimonio a Beatrice lo scorso anno a Parigi, e l’idea era quella di convolare a nozze il 27 settembre 2020, ma il Covid-19 ha messo in crisi tutti i loro piani, costringendo anche la coppia a rimandare. Il mese preferito della Valli e di Fantini sembra comunque rimanere settembre, dato che l’ex corteggiatrice – rispondendo alle domande dei più curiosi – ha ... Leggi su isaechia (Di lunedì 2 novembre 2020) Novità in arrivo nella vita di. I due ex protagonisti di Uomini e Donne, insieme da più di 6 anni, hanno costruito una famiglia bellissima e presto vorrebbero convolare a nozze, anche se con l’emergenza sanitaria tuttora in corso non è facile stabile una data.aveva fatto la proposta di matrimonio alo scorso anno a Parigi, e l’idea era quella di convolare a nozze il 27 settembre 2020, ma il Covid-19 ha messo in crisi tutti i loro piani, costringendo anche la coppia a rimandare. Il mese preferito dellae disembra comunque rimanere settembre, dato che l’ex corteggiatrice – rispondendo alle domande dei più curiosi – ha ...

