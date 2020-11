Unione civili | ora il Vaticano chiarisce a metà

Leggi su ilgiornale

(Di lunedì 2 novembre 2020) Giuseppe Aloisi Ilinvia una nota ai nunzi apostolici sulle frasi del Papa sulle unioni, ma non c'è un chiarimento sulla modifica dottrinale. Benedetto XVI e San Giovanni Paolo II erano contrari Ilha in qualche modo replicato alle interpretazioni date da alcuni organi di stampa sull'apertura di papa Francesco alle unioni. Nel corso di questi giorni, infatti, la segreteria di Stato ha inoltrato una nota di chiarimento ai nunzi della Santa Sede. Il fine sembra essere quello di fornire gli strumenti per poter dibattere dell'argomento di discussione, comprendendo quale sia la vera ratio delle parole di Jorge Mario Bergoglio. L'interpretazione dei più è chiara: l'ex arcivescovo di Buenos Aires, mediante quella intervista, che era tuttavia datata, ha di fatto ...