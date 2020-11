Una targa in ricordo di Stefano Cucchi, nel luogo dove fu arrestato per spaccio (Di martedì 3 novembre 2020) La sorella di Stefano Cucchi, deceduto in seguito alle percosse subite dopo essere stato fermato dai Carabinieri, accoglie positivamente l’inaugurazione di una targa a ricordo del giovane. Una targa con il nome di Stefano Cucchi inciso sopra situata lì, in quel punto di Parco degli Acquedotti dove il giovane venne arrestato da alcuni Carabinieri. Il … L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 3 novembre 2020) La sorella di, deceduto in seguito alle percosse subite dopo essere stato fermato dai Carabinieri, accoglie positivamente l’inaugurazione di unadel giovane. Unacon il nome diinciso sopra situata lì, in quel punto di Parco degli Acquedottiil giovane venneda alcuni Carabinieri. Il … L'articolo proviene da Leggilo.org.

amnestyitalia : Oggi è stata inaugurata una targa commemorativa in ricordo di Stefano Cucchi al Parco degli Acquedotti di Roma con… - Stracult : Oggi una bella chiacchierata negli Studi Televisivi di #SL48, assieme all'amico Maurizio Targa, con il mio maestro… - Savemeaa1 : Io a fine programma voglio una targa in veranda con scritto 'Piazzetta Morra' #GFVIP - Tranviereincaz1 : RT @JohannesBuckler: E così nel frattempo ero arrivato io, Ugo Sivocci, a superare Ascari e a vincere la 14a Targa Florio. Lo sapevo. Lo s… - Tranviereincaz1 : RT @JohannesBuckler: Una a me, una ad Antonio Ascari (che tenero il suo piccolo Alberto), una all’amico Enzo Ferrari e una a Giulio Masetti… -

Ultime Notizie dalla rete : Una targa Una targa in memoria delle vittime del virus IL GIORNO Coronavirus, Piemonte tra le regioni a rischio di misure più restrittive

I dati del nuovo monitoraggio atteso per domani potrebbero però segnare un cambiamento del trend, poichè potrebbero iniziare a riportare gli eventuali effetti legati alle misure dell'ultimo Dpcm ...

A Verduno 110 pazienti Covid su 200 ricoverati

Nel presidio langarolo continuano a crescere gli spazi allestiti per accogliere degenti alle prese con le complicanze del Coronavirus. Contagi: Alba, Bra e Cherasco salgono rispettivamente a 148, 358 ...

I dati del nuovo monitoraggio atteso per domani potrebbero però segnare un cambiamento del trend, poichè potrebbero iniziare a riportare gli eventuali effetti legati alle misure dell'ultimo Dpcm ...Nel presidio langarolo continuano a crescere gli spazi allestiti per accogliere degenti alle prese con le complicanze del Coronavirus. Contagi: Alba, Bra e Cherasco salgono rispettivamente a 148, 358 ...